Un pomeriggio di festa, l’8 dicembre, e un salotto televisivo dove la scintilla è scattata in un attimo, senza nemmeno il tempo di un fuori onda per evitare il patatrac.

A BellaMá, su Rai2, l’atmosfera natalizia dura meno di un minuto: Valeria Marini viene congedata in diretta da Pierluigi Diaco, e la scena, tanto inattesa quanto spigolosa, ha immediatamente incendiato social, pubblico e corridoi della tv pubblica.

È Diaco ad aprire le danze, con un annuncio che gela lo studio: «La prossima sarà l’ultima puntata della Posta del Cuore».

Valeria Marini, presente e sorridente fino a quel momento, non la prende affatto bene: «L’hai deciso tu… Io sono sincera, lo vedrete sui miei social». È una risposta secca, quella della showgirl cagliaritana.

Lui prova a stemperare: «Non vorrei fare polemiche…». Lei ribatte: «Io non sto facendo polemiche, non ho mai fatto mezza polemica… l’ho deciso io».

Un botta e risposta che è rimbalzato come una pallina di flipper, carico di scintille e retroscena, fino a prendere una piega inattesa: un vero e proprio “congedo pubblico”. Diaco chiude (o almeno ci prova), Valeria rilancia. «Il nostro rapporto contrattuale era finito… sì, l’ho deciso io», precisa Giaco.

Ma la Marini, che la scena la conosce e la domina, non ci sta a passare per la parte “licenziata”: «Non è vero, l’ho deciso io. E io non ho mai fatto mezza polemica».

Sorrisi tirati e il quadretto del pomeriggio di Rai2 diventa un piccolo teatro di frizioni, contratti e orgoglio professionale. Ed è qui che scatta la scintilla del dibattito: era proprio necessario?

La messa alla porta in diretta è però sembrata a molti spettatori gratuita, brusca, e soprattutto poco elegante.

E infatti il pubblico non l’ha presa bene. Sui social è esploso un coro critico contro Diaco, accusato di aver “umiliato” la Marini e di aver scelto la via più plateale e meno elegante possibile. Molti hanno scritto che “certe cose si dicono in privato”, altri hanno promesso di non seguire più il programma senza la showgirl.

E non sono mancati messaggi a sostegno di Valeria Marini, descritta come “l’anima del pomeriggio di Rai2”. Insomma: tra i due litiganti… perde il pubblico, che non ha gradito l’effetto “reality show involontario” nel pomeriggio di Rai2. Intanto la Marini promette chiarimenti sui social, mentre dall’altra parte Diaco ha una sola raccomandazione: non alimentare ulteriormente l’incendio.

