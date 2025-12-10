“Anime Fragili, viaggio nelle fragilità del nostro tempo con Platone e Aristotele” è lo spettacolo teatrale che verrà messo in scena venerdì prossimo, 12 dicembre, all’AMA Auditorium Multidisciplinare Arzachena, con inizio alle 21.

Spettacolo di e con Matteo Saudin che è, scrivono gli organizzatori, «un dialogo intenso tra filosofia e attualità sulle fragilità contemporanee, guidato dal professore e divulgatore Matteo Saudino (BarbaSophia), con la partecipazione musicale di Giua».

L'epoca nella quale viviamo «è segnata da incertezze, solitudini e continue trasformazioni. Anime fragili - scrivono sempre organizzatori - ci accompagna dentro queste crepe del presente, mettendo in dialogo le nostre inquietudini con le riflessioni senza tempo di Platone e Aristotele. Uno spettacolo che intreccia filosofia, musica ed emozione per aiutarci a guardare più a fondo ciò che viviamo ogni giorno».

Matteo Saudino è professore, scrittore, attivista e divulgatore online conosciuto come #Barbasophia: il suo canale YouTube dedicato alla filosofia ha superato i 50 milioni di visualizzazioni, trasformandolo in una delle voci più autorevoli e appassionate del panorama italiano.

La rappresentazione che verrà messa in scena venerdì prossimo è completata ed arricchita dalla musica di Giua, «donando intensità e profondità a uno spettacolo che unisce pensiero e poesia».

