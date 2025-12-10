Dopo il successo delle prime due edizioni torna il cartellone del “Natale a Porto Cervo”, con i Mercatini natalizi allestiti al centro del borgo smeraldino nella Passeggiata fino al giorno della Befana.

Luci, colori, il clima natalizio a rendere più bello il borgo turistico anche d’inverno: Porto Cervo celebra il Natale con una serie di eventi ancora più ricca e divertente, quasi delle prove tecniche per un turismo in bassa stagione alla portata di tutti.

Il programma di manifestazioni, organizzato dal Consorzio Costa Smeralda e realizzato grazie al supporto di Smeralda Holding, è inserito nel calendario “Incanto di Natale” del Comune di Arzachena che prevede un nutrito cartellone nella cittadina e in tutti i borghi del territorio.

La star isolana dell’inaugurazione, in programma questa sera, mercoledì 10, alle ore 17 nella Passeggiata di Porto Cervo, sarà Adele Grandulli straordinaria interprete della scena musicale isolana, apprezzata a livello nazionale per i successi ottenuti nel corso di una intensa carriera artistica,

Inizia il suo percorso all'età di 7 anni, interpretando le evergreen napoletane e italiane in piccoli club e feste di piazza. Intorno ai 20 anni si innamora del jazz, dopo l'esperienza di un seminario e concerto finale con Butch Morris, Diana Torto e Jaia Deva. Il suo percorso la vedrà affrontare vari stili e generi musicali, dal pop, soul, bossanova, allo swing tradizionale, tutto caratterizzato sempre da una forte attitudine verso jazz e Soul con una spiccata capacità espressiva.

Ha cantato come spalla di celebri artisti del calibro di Antonella Ruggero, Silvia Mezzanotte (Matia bazar), Omar Pedrini, Simone Cristicchi, Neneh Cherry, Alexia, Ron, Andrea Pucci, Kevin Leo, Valentina Persia e Fiordaliso.

Tra le sue tante esibizioni grande successo ha riscosso in un tour a Parigi di 10 date esibendosi in locali prestigiosi tra cui il Sunset & Sunside.

Ma la sua musica la porta nelle location italiane più significative da Piazza S. Lorenzo a Roma fino a Piazza Plebiscito, simbolo di Napoli.

Prima di lei il pubblico potrà applaudire la Scuola di Danza Aristea di Arzachena, lo spettacolo circense con trampolieri e acrobati della compagnia Multicolor Butterflies e la musica degli zampognari virtuosi e del coro delle scuole di Abbiadori.

Dalle 19 fino alle 21.30 spazio alle degustazioni enogastronomiche realizzate dall’APS Porto Cervo.

L’ingresso, come sempre, sarà libero e gratuito.

L.P.

© Riproduzione riservata