Torna l’incontro/scontro di due squadre differenti di cinque componenti ciascuna: una composta dalle classiche persone “della porta accanto”, l’altra da drag queen, pronte a competere su prove fisiche e di cultura generale. Sabat alle 21 il teatro Civico di Sassari ospita la settima edizione di Missione Drag: quei limiti sono superabili, uno spettacolo che sfida l’intolleranza e la discriminazione.

Roberto Manca, presidente e direttore artistico dell’Associazione culturale Music & Movie, organizzatrice del festival, sarà il presentatore della serata. Lo scopo dello spettacolo,sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, è abbattere pregiudizi e promuovere la cultura drag, una forma d’arte diffusa in tutto il mondo e dall’origine antichissima. Ad affiancare Roberto Manca con opinioni e pareri ci saranno Don Gaetano Galia e Fabio Loi, con la partecipazione speciale della drag queen olbiese Galaxia Malfoy.

Nella squadra “Persone Fuori dal Comune”: Simonetta Fara (insegnante di Lingua dei Segni); Fiorella Donatini (operatrice del Terzo Settore); Davide Tomassi (restauratore); Emanuele Masala (assistente sociale); Speranza Puggioni (responsabile di negozio).

Nella Squadra Drag: Darla Fracci; Rebecca Drag; Alexandra Spacciabelli; Gyna Canesten; Selene Wood.

A decidere il vincitore sarà il pubblico del teatro Civico.

