«Ciao Amici, mi dispiace essere così assente ultimamente».

Valentina Barbieri, comica e imitatrice esplosa sui social e poi ingaggiata dal Gialappa Show su Tv8, annuncia così sui social di essere stata ricoverata in ospedale.

«Sono stati mesi di fortissimo stress e ovviamente il mio corpo ha poi chiesto il conto – scrive Barbieri, ormai alter ego di Chiara Ferragni, Giulia De Lellis, Michelle Hunziker e Alessia Marcuzzi - Ho passato una settimana terribile, forse ora sta procedendo meglio. Tra pianti e preoccupazioni, non mi sembrava il caso di mostrarvi le mie condizioni. Riemergo solo ora, dopo giorni passati qui. Sono sotto le mani di bravissimi medici e infermieri e sono fortunata ad avere vicino il mio fidanzato e le nostre famiglie. Nulla è scontato. Non so per quanti giorni sarò ancora qui, so solo che il mio corpo ha chiesto uno stop e ora è giusto ascoltarlo. Tornerò presto, mi mancate. Vi voglio bene».

Qualche aggiornamento è poi arrivato da Thomas Basilico, suo fidanzato e partner anche sul lavoro: «Ciao a tutti, Valentina è ancora ricoverata a Pescara. Ma sta molto meglio. Ancora un piccolo sforzo e torna a casa. Grazie a tutti per la vostra vicinanza, apprezziamo tantissimo. Mi sembrava giusto aggiornarci. A presto, molto presto».

Appena due giorni fa è comparsa nell’ultima puntata del Gialappa Show su Tv8, ma la puntata è stata registrata settimane fa.

