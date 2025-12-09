Ariete: Calcolare tutto non è nella vostra indole, ma oggi vi sarà chiesto di fare un piccolo sforzo organizzativo. Avanti!

Toro: Chiudete gli occhi per non vedere una situazione spinosa: i nodi però verranno al pettine, prima o poi.

Gemelli: La memoria vi gioca brutti scherzi: eravate proprio convinti di aver pulito casa, e invece, vi tocca tornarci su!

Cancro: Vi sentite stranieri in casa vostra: la sfera emotiva sta tirando fuori lati nuovi di voi. Fateci l’abitudine...

Leone: Ora che non avete più nulla da perdere, perché non dite a quella persona quello che provate? Provateci...

Vergine: Inizia il via vai di cene per gli auguri natalizi, ma non siete dell’umore, a meno che non si tratti di amici stretti.

Bilancia: Continuate a sperare contro l’impossibile: fate bene, perché cambiare non è da tutti, ma è per voi.

Scorpione: La lista dei desideri per Natale è lunga. Iniziate dalle relazioni da ricostruire, anche se non sarà facile.

Sagittario: Oggi la vostra vita vi sembrerà un ossimoro, ma tranquilli: tutto ha un senso, anche la cosa più assurda.

Capricorno: Partner scontroso? Non fateci troppo il callo, aiutatelo a esprimere che cosa sta vivendo davvero.

Acquario: Qualcosa vi spinge a fare un gesto apparentemente folle. Vi sentirete liberi. Imparate bene la lezione...

Pesci: Essere cinici potrebbe rivelarsi una qualità, se un amico avesse per caso bisogno di uno scossone...

