A Budoni ha aperto il suo ristorante ma Matteo Vari si prepara per affrontare la sfida del Pizza Talent Show, che vedrà in gara 10 pizzaioli del nord Italia e altrettanti per il centro e il sud all’interno del programma che in onda su Alma Tv.

La giuria è composta dal campione del mondo Stefano Miozzo e dai colleghi Luciano Sorbillo, Fabio Sociani, Stefano Porro e Marco Quintili.

Vari, che ha lasciato lo storico locale di Roma per approdare in Costa Smeralda, si è innamorato della Sardegna dopo un viaggio e ha capito le opportunità che l’Isola avrebbe rappresentato per lui: “Nei momenti di crisi economica emerge solo chi ha il coraggio di osare, fortunatamente debbo dire che la competenza e la nostra proposta gastronomica di qualità hanno conquistato sardi e turisti che cominciano già a tornare”.

Il pizzaiolo originario della Capitale si è fatto conoscere per il Guinness World Record che ha ottenuto nel 2019 quando ha fatto mangiare la pizza a 1.000 persone nello stesso posto, all’Ippodromo delle Capannelle, e per la nomina a Campione del mondo a squadre con l’Italia l’anno scorso: “Dietro ad un pugno di acqua e farina si nasconde un mondo altrettanto importante, che dà vita alla pizza, la pietanza italiana più conosciuta al mondo, nonché patrimonio dell'Unesco. Sono orgoglioso di essere stato selezionato”.

Le sfide al Pizza Talent Show saranno su quattro tipologie: pizza Delivery, impasti alternativi, pizza ripiena e la finalissima il 12 maggio con la pizza gourmet.

Le puntate vanno in onda su tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 22.30.

