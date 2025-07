Appuntamento con la grande musica domani (ore 21) nella Sala XI MIM del Castello Doria di Castelsardo, dove Francesco Nicolosi e Kalos Saxophone Quartet si esibiranno nella “Gershwin Suite”.

Il progetto musicale dedicato all’universo sonoro di George Gershwin, genio assoluto capace di unire jazz, musica colta, ritmo urbano e malinconia popolare, offre al famoso pianista catanese, tra i più autorevoli interpreti internazionali della letteratura pianistico-sinfonica, l’occasione per incontrare per la prima volta un quartetto di saxofoni in una formazione insolita e affascinante.

Il risultato è un percorso caratterizzato da arrangiamenti originali, trascrizioni virtuosistiche e momenti di improvvisazione controllata, che restituiscono al pubblico tutta l’energia e la poesia di Gershwin in una chiave nuova, spettacolare e raffinata.

Realizzato in collaborazione col Comune di Castelsardo e la Ragione Sardegna, l’evento fa parte del cartellone estivo del Festival Bernardo De Muro.

© Riproduzione riservata