Ariete: Con agosto alle porte non state più nella pelle: il desiderio di divertirvi vi si legge in fronte! Assecondatelo.

Toro: Non sapete decidervi sul da farsi, ma non dovete preoccuparvi, la vita vi porterà le sue risposte.

Gemelli: Siete in debito con qualcuno e per questo vi sentite appesantiti. Valutate se non sia il caso di parlarne...

Cancro: Tante strade vi si spalancano davanti: per sapere da che parte andare, seguite i desideri più profondi.

Leone: Tutte le volte che avete cercato di sistemare le cose non è andata poi così bene. Cambiate strategia.

Vergine: La delicatezza di una persona a voi cara vi stupisce ancora una volta, lasciandovi disarmati...

Bilancia: La casa in disordine vi rende confusionari anche nel lavoro. Armatevi di pazienza e fate spazio!

Scorpione: Le emozioni sono più vive del solito: andateci piano con le ispirazioni e usate anche la razionalità.

Sagittario: L’intuizione che qualcosa stia cambiando è forte dentro di voi, ma non sapete come interpretarla...

Capricorno: Ogni volta che provate a farvi avanti qualcosa vi frena, ma il treno non passa due volte, ricordatevelo.

Acquario: Rispolverare qualche vecchio ricordo non vi impedirà di vivere il presente: lasciatevi coccolare...

Pesci: Siate onesti con voi stessi e concedetevi per una volta di dire “no” al senso del dovere. Ne gioverete.

