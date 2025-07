Quello che Bruto e Cassio si sono detti davvero davanti al cadavere di Giulio Cesare non lo sapremo mai. Ma una variazione sul tema come quella proposta da “Anche tu?” è proprio un’altra storia.

Lo spettacolo tratto dal “Giulio Cesare” di William Shakespeare, prodotto da Deamater e diretto da Nicoló Columbano (che è anche protagonista), è di quelli da non perdere: appuntamento domani alle 21.30 nella suggestiva location del Nuraghe Albucciu di Arzachena, dove andrà in scena una sorta di rilettura dello spartito originario. Ma non solo.

In “Anche tu?” Nicolò Columbano e Silvano Vargiu ci portano nel cuore pulsante di una notte eterna nei panni di Bruto e Cassio, che si confrontano davanti al corpo morto di Cesare. Stavolta, però, tutto cambia: e se Bruto non avesse consegnato il corpo a Marco Antonio per l’orazione funebre? Se i cesaricidi l’avessero nascosto nelle viscere del palazzo? Qui Bruto e Cassio, “fratelli” negli ideali della vita politica e ora anche nella morte di Cesare “padre dello Stato”, nel tempo sospeso di una lunga notte di veglia si scontrano, tra dilemmi e sensi di colpa, sulla vera natura del potere fino all’alba di un nuovo giorno. Finché Bruto riuscirà forse, finalmente, a fare il suo discorso al popolo.

Il testo scava nell’ossessione umana per il dominio, nella paura di scegliere, nel prezzo da pagare per la libertà. «Uno spazio sospeso tra obitorio e altare per una liturgia profana. Il corpo morto di Cesare. Bruto e Cassio che si affrontano in un dialogo che si fa lotta, incubo, confessione, rito, ricordo, condanna sul senso di colpa, sulla libertà, sull’essere figli, sul senso della Storia. In attesa dell’alba. Di un nuovo giorno. O di un’altra notte».

L’evento rientra nel calendario della stagione teatrale estiva dell'Ama Auditorium e nel programma ufficiale degli Eventi 2025 del Comune di Arzachena. I possessori del biglietto per lo spettacolo avranno diritto alla visita audioguidata al Nuraghe Albucciu dalle 18 alle 20.

