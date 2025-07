Taglia il traguardo della terza edizione il Festival “Simaland-Sonus In Bidda”, a Simala. Nato nel 2023 dall’idea e l'impegno di un piccolo, ma motivato ed eterogeneo, gruppo di simalesi che, con il supporto di Comune e Pro Loco, hanno dato vita a una realtà che si pone come obiettivo la promozione della musica emergente "made in Sardinia", accanto a progetti musicali isolani più affermati. Quest'anno, per la prima volta, ospite un gruppo che proviene dalla penisola, i Punkreas, band storica del Punk Rock.

Sabato, dalle 21.30, apriranno le danze gli oristanesi “Csp—caskanolepiramidi” e i veterani “Balentia”, da 30 anni pionieri del Rap e della cultura Hip Hop in Sardegna. A seguire lo show dei Punkreas e in chiusura spazio a Dj Sandro Azzena.

Simaland non sarà solo divertimento e musica; ogni anno Il festival ha un "colore", associato a dei temi. Nella passata “Green Edition” particolare attenzione è stata data alle buone pratiche ecosostenibili, applicate anche quest'anno per la “Blue Edition”.

«Continua il percorso di crescita di Simaland – commenta il sindaco Gianmarco Atzei - un festival nato tre anni fa, che ha l’ambizione di essere un punto di riferimento culturale per tutto il territorio. Quest’anno, grazie ad artisti di fama nazionale, avremo la possibilità di attrarre visitatori da ogni parte della Sardegna. Per un piccolo paese come Simala, organizzare un evento di questo tipo, richiede uno sforzo umano enorme, ringrazio quindi chi sta collaborando per la realizzazione«.

© Riproduzione riservata