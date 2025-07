Una delle regine tra le paste tradizionali della Sardegna, le “Lorighittas”, sarà celebrata sabato e domenica a Morongongiori in occasione della 29ª Sagra. «La Sagra delle Lorighittas», evidenzia il sindaco Paolo Pistis», rappresenta per la nostra comunità un momento fondamentale, non solo per il suo profondo valore tradizionale, ma anche come occasione concreta di promozione del territorio e delle sue eccellenze. Non è semplicemente una festa: è un vero e proprio motore di coesione sociale, un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare la nostra identità culturale».

Non solo tradizioni enogastronomiche, ma anche animazione e spettacolo. Sabato alle 22 il concerto di Fred De Palma, domenica, stessa ora, il live dei Neri per Caso, gruppo vocale tra i più amati della scena musicale italiana.

Il concerto dei Neri per Caso, in particolare, si terrà in una location straordinaria: il sito archeologico di Scaba e Cresia, un luogo ricco di fascino e memoria, che per una notte si trasformerà in teatro a cielo aperto, immerso nella natura. La serata si preannuncia come uno degli appuntamenti più intimi e suggestivi dell’estate sarda, perfettamente in linea con lo spirito della sagra: coniugare cultura, bellezza, tradizione e innovazione. Alle 20.30 la partenza delle navette dai parcheggi allestiti presso il campo sportivo comunale, mentre l’ingresso all’area concerto sarà consentito a partire dalle ore 21.

«L’importanza di questo evento», dice ancora il sindaco Pisti, «sta anche nella sua capacità di far conoscere le lorighittas al di fuori dei confini locali, contribuendo a valorizzarle nel modo migliore possibile, anche grazie all’organizzazione di eventi dal forte richiamo come per l’appunto il concerto dei Neri Per Caso. Questo comporta ricadute economiche significative, favorisce una maggiore produttività e stimola la crescita turistica del paese».

L’accesso al concerto dei Neri per Caso è a pagamento e prevede due modalità: il biglietto per il posto in piedi ha un costo di 5 euro, mentre il biglietto per il posto a sedere ha un costo di 10 euro, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Vista la location suggestiva, immersa nel paesaggio naturale del sito archeologico di Scaba e Cresia, si raccomanda al pubblico di arrivare con anticipo.

(Unioneonline)

