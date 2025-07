Salmo saluta il Red Valley. «Questa edizione sarà l’ultima nella quale vedremo sul palco dell’Olbia Arena l’artista olbiese Salmo», spiega Luca Usai, event manager e patron del festival. «Per lui in programma c’è il primo tour mondiale, che lo porterà in America e in giro nelle maggiori città del mondo, con date come quelle di Londra, Parigi e Stoccolma che sono già sold out».

La notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale: almeno per un po’, il padrone di casa del Red Valley versione olbiese, tra i massimi protagonisti dell’evento fin dagli esordi nel 2015 ad Arbatax, non frequenterà il festival crossover di musica pop, urban, rap e dance più amato d’Italia. E la corsa al biglietto per la serata del 16 agosto si impenna.

Salmo sarà, infatti, uno dei performer della quarta e ultima data della decima edizione del Red Valley, in programma dal 13 al 16 agosto. Col rapper gallurese si alterneranno sul palco Guè, Irama, Nerissima Serpe, Papa V, Fritu e Promessa.

L’evento – che è stato presentato ieri ufficialmente da Usai, dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi e da Sebastiano Pisciottu, fratello di Salmo e organizzatore insieme a Usai del Red Valley e del live di Vasco Rossi, di scena a Olbia il 12 e 13 giugno del prossimo anno proprio alla Olbia Arena – concentrerà in città, in quattro date, 40 grandi artisti della scena musicale nazionale e internazionale.

Con i protagonisti del 16 agosto sono già stati annunciati Max Pezzali, Fedez, Tommy Cash, Rocco Hunt, Sarah Toscano e Settembre per la data del 13, Alan Walker, Sfera Ebbasta, Ghali, Shiva, Morad, Paky e Tony Effe il 14 e Anna, Lazza, Steve Aoki, Artie 5ive, Tony Boy, Faneto, Melons e Rrari Dal Tacco il 15. A breve la line up verrà completata col resto del cast: non sono escluse sorprese.

