Sarà una serata di festa che unisce spettacolo e solidarietà quella in programma sabato 2 agosto. Via Piave e piazza Amsicora ospiteranno “Insieme per la Vita”, una manifestazione benefica ricca di emozioni, musica, folklore e motori. A partire dalle 18, il raduno di moto, 500, Vespe e auto tuning darà il via all’evento, accompagnato dall’animazione di Mirko Piras e Kikko Pia.

A seguire, spazio alle tradizioni con le esibizioni dei gruppi folk e delle maschere etniche provenienti da tutta la Sardegna, tra cui i Mamutzones di Samugheo e S’ Ainu Orriadore di Scano Montiferro.

Alle 20.30 i più piccoli potranno divertirsi con Skiappa the Magic Clown e Spiderman, mentre dalle 22 il grande show proseguirà con stuntman, magia, drift e musica.

Gran finale alle 23 con il dJ set 90-2000 di Alex Cestaro e Riccardo Biancu. Il ricavato sarà devoluto al progetto “Un Sorriso per la Vita” dell’Asd Svalvolati Bikers di Cagliari.

© Riproduzione riservata