La compagnia Figli d’Arte Medas arriva al Cine Teatro Astra di Sassari per la 35esima edizione del Festival Etnia e Teatralità, organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari.

Giovedì alle 20.30 va in scena Le voci dentro, drammaturgia e regia di Gianluca Medas, interpretato da Chiara Porcu con le musiche dal vivo di Mauro Mibelli (chitarra), Nicola Agus (live effect), e Giovanni Sanna Passino (tromba).

La narrazione esplora la violenza psicologica silenziosa e l’impatto profondo sulla vita di una comunità. Una voce femminile che diventa coro, un corpo che porta dentro la memoria di una violenza invisibile, sottile, quotidiana.

Non il gesto eclatante, ma la prepotenza che scava lentamente nelle coscienze e piega la vita dentro una comunità. La narrazione si muove tra adolescenza e maturità, tra ricordi e fantasmi, fino a diventare urlo interiore.

Le Voci Dentro è un viaggio che squarcia il silenzio e mette a nudo la violenza psicologica: una tempesta muta, capace di devastare un’anima e, con essa, un’intera famiglia.

