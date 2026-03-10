La Provincia del Sichuan, in Cina, ha comunicato la necessità di riprogrammare per il mese di maggio il debutto in Cina dell’opera "Demetra", inizialmente previsto per il 20 marzo. «La situazione internazionale avrebbe potuto comportare cancellazioni o variazioni dei voli, mettendo a rischio gli impegni del cast», fanno sapere in un comunicato.

Open Service Communication conferma che il tenore Francesco Demuro sarà il protagonista di questo debutto internazionale del MitoCanto scritto e musicato da Giuseppe Elia Monni. «Vediamo questa come una grande opportunità che ci consentirà di portare in Cina, a maggio, un numero ancora maggiore di brani e un cast ancora più ampio», commenta l’autore. «È una grande occasione per noi e per la Sardegna e non vediamo l’ora di partire».

A Chengdu, capoluogo del Sichuan che conta 21 milioni di abitanti, saranno presentati brani selezionati dell’opera in un programma che valorizza il dialogo tra culture, affiancando la nuova scrittura di Monni a pagine di repertorio italiano e Mediterraneo. Accanto al tenore portotorrese Francesco Demuro, saranno protagonisti anche altri cantanti di fama internazionale, come Elisa Verzier, Guido Loconsolo e Carlo Raffaelli e la Chengdu Symphony Orchestra, tra le principali istituzioni musicali cinesi.

© Riproduzione riservata