Una nuova creazione d'autore, forgiata tra i graniti di Berchidda, è in arrivo nel capoluogo: proseguono in questo marzo gli appuntamenti di "T-Jazz", con il Quartetto Atlantis in "Atlantide - Il soffio, il suono, il mare" per giovedì 12 alle 19. La rassegna, ospitata negli spazi del T-Hotel di via dei Giudicati 66, è presentata per il quinto anno del centro di produzione di musica jazz Insulae Lab, sotto la direzione artistica di Paolo Fresu.

Il concerto è infatti tratto dall'omonimo lavoro prodotto dalla fucina artistica gallurese, e che porta la firma del trombettista Francesco Lento: anche sul palco cagliaritano sarà reso in un racconto corale, mescolando il talento dell'autore a quelli di Paolo Corda alla chitarra, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria.

L'Atlantis Quartet viene così concepito come espressione di una musica lontana dai manierismi e con grandi riferimenti multiculturali, con una centralità in una ricercata estetica sonora e armonica, con grandi ispirazioni afroamericane. E spaziando dall'hot jazz dei Ruggenti anni Venti al Brasile di samba e bossa nova, passando anche per svolte metalliche e sprazzi di free jazz, "Atlantide" racconta di improvvisazione, contaminazioni – specialmente tra la musica e cultura black e le radici mediterranee – e soprattutto viaggi, sia musicati che vissuti dai musicisti.

© Riproduzione riservata