Manuella, il progetto indipendente dellìartista sarda Manuela Manca, è stata scelta tra i 60 artisti che accedono alle Audizioni Live della XXXVII edizione di Musicultura. il festival della canzone popolare e d'autore. E' stata selzionata tra le 1.328 proposte arrivate.

Manuella si esibirà nella serata del 20 marzo al Teatro Lauro Rossi di Macerata. Gli spettacoli potranno essere seguiti in diretta streaming su Facebook e YouTube di Musicultura.

Manuela Manca è una cantautrice alternative pop dalla voce ipnotica e viscerale originaria di Budoni (Gallura). Nella sua scheda si legge: "Trasforma memorie ataviche e radici etnomusicali in un sound contemporaneo caratterizzato da stratificazioni vocali sintetiche ed eteree, elettronica scura e melodie sospese. La sua musica intensa ed immersiva crea architetture sonore di luce e ombra, desiderio e tensione. Con ogni nota Manuella forma spazi emotivi profondi dove il suono diventa introspezione, mistero e pura energia magnetica".

Dalle Audizioni Live emergeranno i 16 progetti artistici finalisti che verranno presentati in un duplice concerto al Teatro Persiani di Recanati previsto per la prossima primavera. Parallelamente, le loro canzoni entreranno a far parte del CD compilation della XXXVII edizione di Musicultura e saranno prese in consegna e programmate da Rai Radio1, la radio ufficiale del Festival. Otto saranno infine i vincitori del Concorso, designati dall’insindacabile giudizio dell’illustre Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura.

Della giuria fanno parte tra gli altri Claudio Baglioni, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Teresa De Sio, Cristina Donà, Giorgia, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ron, Tosca e Roberto Vecchioni.

