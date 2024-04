Geppi Cucciari non condurrà i David di Donatello. Al suo posto – stando alle prime indiscrezioni riportate dal giornalista Alberto Dandolo su Oggi – al fianco di Carlo Conti ci sarebbero Alessia Marcuzzi e Fabrizio Biggio. Nell’articolo si legge che «secondo fonti Rai l'ingaggio dell'attrice sarda sarebbe stato bloccato all'ultimo momento dalle alte sfere della politica».

Un “cambio ai vertici” che non è passato inosservato e che ha fatto scoppiare le prime polemiche. «Ci auguriamo davvero che non sia così, ma non vorremmo che ci sia stato qualcuno che abbia voluto scientemente farla fuori, magari memore della sua performance al Premio Strega, quando la conduttrice ridicolizzò Gennaro Sangiuliano che sedeva in giuria senza aver letto i libri in gara». A sollevare il caso, in una nota, sono il capogruppo in commissione Cultura al Senato Luca Pirondini e l'esponente M5s in commissione di Vigilanza Rai Dolores Bevilacqua.

«Sarebbe opportuno - aggiungono gli esponenti M5s - che la Rai e l'organizzazione dell'evento facessero chiarezza, per non prestare il fianco a chi paventa un caso politico con tanto di censura dall'alto».

(Unioneonline/v.f.)

