Edizione numero 35 per Figulinas, il festival internazionale del folklore, che dal 10 al 16 agosto porterà i balli e le musiche dei gruppi stranieri e sardi in otto centri isolani.

Si parte domani a Romana e Silanus, si prosegue l’11 a Lanusei, il 12 ad Alà dei Sardi, il 14 a Oliena, il 15 a Sorgono per concludere il 16 agosto a Castelsardo.

L’appuntamento più atteso è mercoledì 13 agosto all’Anfiteatro di Florinas con la trentacinquesima edizione della Rassegna Internazionale del Folklore “Lorenzo Manconi”.

L'Associazione Culturale Gruppo Folk Figulinas è riuscita a portare ben sei gruppi stranieri. Vengono da Armenia, Botswana, Brasile, Cuba, Panama e Venezuela.

La sardegna sarà rappresentata da Gruppo Folk Figulinas, Associazione per le tradizioni popolari Tiscali di Dorgali, Gruppo Folk Brathallos di Fonni e Gruppo Folk Olbiese di Olbia, più il gruppo di canto a tenore Su Connottu di Fonni.

© Riproduzione riservata