Dopo i successi di Fabri Fibra e Alfa, domani, 10 agosto, all’Alguer Summer Festival all’anfiteatro Ivan Graziani arriva Manu Chao con la sua unica data in Sardegna del tour Utra Acoustic. L’evento, sold out da settimane, è tra i più attesi della rassegna estiva organizzata da Shining Production insieme a Roble Factory, Comune di Alghero e Fondazione Alghero.

Manu Chao è un punto di riferimento internazionale, artista libero e anticonformista, capace di mescolare rock, folk e alternative con un linguaggio universale. Con i Mano Negra e nella sua carriera solista ha scritto pagine memorabili della musica, ispirando artisti in tutto il mondo, tra cui il giovane Alfa, con cui ha collaborato nel singolo estivo “A me mi piace”, hit italiana anche nelle classifiche di Francia, Spagna, Belgio, Svizzera e Austria. Nel corso degli anni, Manu Chao ha regalato concerti indimenticabili in Italia, radunando migliaia di fan pronti a condividere musica e ideali. Il suo legame con il nostro Paese è speciale: quest’anno torna per nuove feste dal vivo, con un repertorio che spazia da “Mala Vida” a “Clandestino”, da “Próxima Estación: Esperanza” fino all’ultimo album “Viva Tu”.

Ad aprire la serata, l’energia e i ritmi coinvolgenti della band sarda Train to Roots. L’evento fa parte della rassegna Spettacoli di Parole, che propone appuntamenti in cui la parola si trasforma in arte: racconto, musica, riflessione e incontro.

© Riproduzione riservata