Un’onda di entusiasmo, striscioni in platea, fiori sul palco e il cielo stellato sopra l’Anfiteatro Ivan Graziani: così Alfa ha incantato Alghero ieri sera con una delle tappe più attese del suo Alfa Summer Tour “Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato”.

Una serata magica, che ha visto protagonisti tantissimi adolescenti, con mamme, papà, nonne e zii, in un’atmosfera familiare e festosa. Il giovane cantautore genovese, rivelazione del 2024, ha portato in scena una scaletta travolgente e poetica. Sul palco, oltre la straordinaria band, il suo pianoforte di casa, che lo segue per la prima volta anche nel tour europeo.

«Questo non è un concerto per stare seduti!», ha avvisato, invitando tutti ad alzarsi e ballare. Da quel momento in poi, l’Anfiteatro si è trasformato in una festa collettiva, tra cori, mani al cielo e un’energia contagiosa. L’apice della serata è arrivato con “A me mi piace”, il singolo con Manu Chao, già in vetta alle classifiche. A sorpresa è apparsa la banda musicale di Villanova Monteleone, che ha accompagnato il brano con una carica festosa tutta sarda. Al termine, tra applausi e sorrisi, Alfa ha ricevuto un dono speciale: una forma di formaggio e una salsiccia, omaggio genuino della tradizione locale.

Un evento organizzato da Shining Production in collaborazione con Le Ragazze Terribili, Roble Factory, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, che ha impreziosito l’estate della Riviera del Corallo con uno dei nomi indubbiamente protagonisti di questa estate.







