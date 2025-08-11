Programma US, domani uno speciale di 8 pagine con L’Unione SardaObiettivi: formazione di qualità, comunicazione efficace, servizi concreti e subito operativi.
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Domani, con L’Unione Sarda, lo speciale di otto pagine “Programma US”, per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Obiettivi: formazione di qualità, comunicazione efficace, servizi concreti e subito operativi.
Programma US è un’iniziativa del gruppo editoriale L’Unione Sarda per sostenere lo sviluppo delle imprese. Partner, l’Università SDA Bocconi, Polimi Politecnico di Milano, Università di Cagliari e Il Sole 24 Ore.
Lo speciale sarà al centro del giornale, in edicola e sulla App L’Unione Digital.
(Unioneonline)