Domani, con L’Unione Sarda, lo speciale di otto pagine “Programma US”, per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Obiettivi: formazione di qualità, comunicazione efficace, servizi concreti e subito operativi.

Programma US è un’iniziativa del gruppo editoriale L’Unione Sarda per sostenere lo sviluppo delle imprese. Partner, l’Università SDA Bocconi, Polimi Politecnico di Milano, Università di Cagliari e Il Sole 24 Ore.

Lo speciale sarà al centro del giornale, in edicola e sulla App L’Unione Digital.

