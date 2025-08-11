Cosa dicono le stelle per l’11 agostoLa giornata segno per segno
Ariete: La concentrazione cala, ma un piccolo sforzo oggi vi eviterà problemi al rientro. Non trascuratevi.
Toro: Un invito inaspettato può ravvivare il legame con un amico. Seguite l’istinto, anche se siete in modalità vacanza.
Gemelli: Un clima sereno favorisce i rapporti affettivi. Un gesto dolce può ravvivare la relazione o conquistarvi simpatie.
Cancro: In famiglia può emergere una questione sopita. Affrontatela con calma, evitando di chiudervi nel silenzio.
Leone: L’atmosfera estiva stimola la voglia di uscire. Un evento inatteso potrebbe rivelarsi molto interessante.
Vergine: Organizzate al meglio gli ultimi impegni lavorativi prima di staccare. La precisione oggi vi salverà.
Bilancia: Un incontro fortuito vi sorprenderà. Che siate in città o in villeggiatura, l’amore potrebbe parlare chiaro.
Scorpione: Un piccolo viaggio potrebbe darvi le risposte che cercate. Anche un cambio di ambiente stimola la creatività.
Sagittario: Le ferie accendono la voglia di esplorare. Anche una breve escursione può regalarvi momenti di libertà.
Capricorno: Qualcosa nel lavoro merita una revisione. Meglio sistemare ora ciò che non convince prima di partire.
Acquario: Un’amicizia si rafforza grazie a una condivisione speciale. La spontaneità sarà la vostra arma migliore.
Pesci: In amore siete più ricettivi. Anche una semplice carezza o messaggio può trasformare la giornata.