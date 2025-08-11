Pace fatta tra Loredana Bertè e Renato Zero: il cantante romano, 74 anni, ha fatto incursione a La Spezia sul palco dove era in corso il concerto di Bertè.

Zero è spuntato dietro di lei mentre cantava Una stupida scusa, il pezzo in collaborazione coi Boomdabash. «Ci tenevo a venire fin qui per ricordare a Loredana che noi siamo i migliori anni della nostra vita. Loredana, un mito!». Poi il caloroso abbraccio.

Bertè e Zero si erano conosciuti negli anni Sessanta nel leggendario Piper Club di Roma. Insieme avevano mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo con le prime esibizioni dal vivo, un legame che li aveva resi praticamente fratelli.

Quasi trent’anni fa, nel 1996, la rottura per questioni economiche legate a un album, tanto che Bertè aveva denunciato Zero per i diritti di alcune canzoni. «Mi manca tanto, forse sento un bisogno di riavvicinamento. Dipende molto da lui. Nella mia vita c’è stato sempre; quindi oggi che sono anni che non parliamo, mi manca molto», aveva raccontato Bertè durante un'intervista a Belve, la trasmissione di Rai2 di Francesca Fagnani. Ieri la pace.

(Unioneonline)

