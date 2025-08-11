Al Cala di Volpe arriva la queen Jennifer Lopez. La grande attesa è finita, e domani la regina del latin pop si esibirà nel super concerto del Gala Night dell’hotel icona di proprietà di Smeralda Holding, gestito da Marriott International.

La star newyorkese sarà protagonista di un evento senza precedenti: per la notte più esclusiva del 2025 il Cala di Volpe si è assicurato una delle artiste più amate e acclamate del panorama mondiale, cantante, attrice e produttrice di richiamo planetario, che col suo tour quest’anno in Italia ha toccato solo Lucca.

Evento nell’evento la sontuosa cena di gala firmata dall’executive chef del Cala di Volpe Michele Bacciu e dal culinary director Maurizio Locatelli, oltre a una serie di allestimenti, performance artistiche, effetti speciali che faranno da cornice a uno show mozzafiato.

