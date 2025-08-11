Adesso che i lavori sono terminati, e che via Roma ha rivelato il nuovo volto, il nodo da sciogliere resta sempre quello che manda ai matti i cagliaritani da due anni e mezzo: la viabilità sull’arteria principale della città.

La riapertura alle auto del lato portici (ristretto a una corsia per senso di marcia) non ha cambiato granché lo scenario: code, clacson e nervi tesi anche ad agosto, quando i volumi di traffico sono naturalmente meno impegnativi. Sullo sfondo, poi, due scadenze che contribuiranno a peggiorare la situazione: la riapertura delle scuole, a settembre, e l’arrivo del cantiere della metro in via Roma, se nona settembre, comunque giù di lì.

Come per magia torna di stretta attualità il dibattito sulla soluzione che dovrebbe risolvere il problema del traffico: il tunnel o la trincea. A rilanciarlo Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI in Consiglio.

