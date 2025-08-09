Ariete – La giornata vi mette alla prova: buttatevi! Nuove passioni e occasioni oggi vi chiederanno coraggio.

Toro – Il relax per voi è meritato, ma non isolatevi. L’amore potrebbe bussare mentre sorseggiate un drink...

Gemelli – Che periodo super per voi! Mente brillante, parole magnetiche. Usatele bene, specialmente in amore.

Cancro – Quando il cuore comanda, seguite l’intuito. Vi aspetta una chiusura d’estate piena di emozioni.

Leone – Oggi siete voi i veri protagonisti, per cui agite senza nessuna paura. L’amore e il lavoro vi osservano...

Vergine – Ritagliatevi maggior spazio per voi stessi. Come fare? Semplice: meno controllo e più libertà. Vi farà bene!

Bilancia – Tra amici stretti e nuovi flirt, questo periodo vi sta sorridendo. Per voi è un equilibrio ritrovato sotto le stelle...

Scorpione – Fuochi d’artificio interiori. Che sia quello il canale giusto? Ricordatevi: l’energia può trasformare tutto...

Sagittario – Avventure in vista! Nuovi luoghi, nuovi volti: l’estate vi sta letteralmente spalancando le porte.

Capricorno – Avete alcuni progetti fermi in stand-by, ma non è tempo perso. Piuttosto approfittatene per ricaricarvi.

Acquario – Si inaugura una fase di sorprese non programmate. Lasciatevi stupire, agosto ha piani curiosi per voi.

Pesci – Le emozioni oggi emergono a fior di pelle. La giornata vi richiede di stare a sentire, più che di capire.

