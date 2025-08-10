Ariete: La giornata vi mette in moto: seguite a occhi chiusi il flusso, ma stando attenti a non bruciare tutte le tappe.

Toro: Tempo di gusti intensi e scelte lente. Badate bene: l’estate vi vuole presenti, non solo comodi...

Gemelli: Le vostre parole incantano, ma occhio ai possibili fraintendimenti. La chiarezza è la vera chiave!

Cancro: Le stelle vi proteggono: curate con parsimonia i legami veri, mentre lasciate andare quelli pesanti.

Leone: Sotto il sole siete davvero irresistibili. Adesso che brillate, ricordate però chi vi applaude da sempre.

Vergine: Meglio l’ordine o la libertà? Trovate il vostro ritmo e vedrete che la giornata filerà liscia come la sabbia.

Bilancia: Il vostro fascino naturale è al massimo. Usatelo per voi stessi e non solo per piacere agli altri!

Scorpione: Un desiderio si fa sempre più spazio nella vostra mente. Se lo seguirete, agosto vi regalerà qualcosa...

Sagittario: Fuga o ritorno? La risposta per voi è difficile. Seguite la strada che dà certezze, non quella che distrae!

Capricorno: Ricordate: non tutto va sempre pianificato. Il bello può arrivare anche dalle cose fuori programma...

Acquario: Sono in arrivo delle nuove idee. Siate pronti a cambiare rotta, anche all’ultimo minuto.

Pesci: Sensibilità molto acuta: proteggetevi, ma non chiudete il cuore. La giornata vi vuole frizzanti!

