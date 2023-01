«L’indagine sui presunti falsi vaccini che riguarda Madame è grave, secondo me dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis».

Lo ha detto il virologo e senatore del Pd Andrea Crisanti a proposito dell’inch iesta su false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass che ha coinvolto anche Madame.

«È un problema di menzogne, una questione di civiltà e di esempio. Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile», ha spiegato Crisanti, ospite della trasmissione «Un giorno da pecora», su Rai Radio1.

La cantante vicentina, al secolo Francesca Calearo, vent’anni, è indagata per falso ideologico nell’ambito dell’inchiesta .

Tra i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo (7-11 febbraio), Madame ha spiegato sui social di essere «nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e della medicina tradizionale» e ammesso «non solo» di non aver fatto «prontamente il vaccino del Covid», ma anche di non avere «altri vaccini».

«Anche le cure mediche che ho ricevuto - ha aggiunto - sono quasi sempre (tranne in casi in cui servivano medicine chimiche come antibiotici, antidolorifici o cortisonici) state naturali. Tuttavia si fa presto a partire dalla ricerca di un'alternativa e finire in un girone infernale di complottismo».

(Unioneonline/D)

