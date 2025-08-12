Cosa dicono le stelle per il 12 agostoLa giornata segno per segno
Ariete – Piccole tensioni sul lavoro vanno gestite con diplomazia. Evitate risposte impulsive che potrebbero pesare.
Toro – La voglia di relax è forte. Un pomeriggio lento, magari sotto l’ombra di un albero, vi farà molto bene.
Gemelli – Un’amicizia mostra nuovi risvolti. Non chiudetevi al dialogo: dietro un gesto banale si cela qualcosa di vero.
Cancro – I legami familiari vi chiedono attenzione. Dedicate un momento a chi vi è vicino, senza pensare troppo.
Leone – Un invito inatteso potrebbe movimentare la giornata. Dite sì: anche in estate, il destino ama sorprendere.
Vergine – Ferie vicine? Chiudete tutto con ordine e lasciate poco spazio all’improvvisazione. Ne trarrete giovamento.
Bilancia – L’amore oggi ha bisogno di leggerezza. Un sorriso in più, una pretesa in meno: il clima si rasserena.
Scorpione – Un progetto extra vi incuriosisce. Anche se siete in pausa, prendete appunti: l’idea va coltivata con calma.
Sagittario – Giornata ideale per una gita. Che sia mare, collina o città, ciò che conta è spezzare la routine.
Capricorno – Una riflessione su ciò che desiderate davvero chiarisce le idee. L’estate vi aiuta a cambiare passo.
Acquario – Qualcuno si fa risentire dopo un po’ di silenzio. Ascoltate senza pregiudizi: il tempo ha rimesso a fuoco tutto.
Pesci – La sensibilità vi guida nelle relazioni. Un piccolo gesto d’affetto ha il potere di ristabilire armonia e vicinanza.