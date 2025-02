Sognano Basilea Marco Carta, Bianca Atzei, Gabry Ponte (con il jingle di Sanremo “Tutta l’Italia”), ma anche Boosta, Pierdavide Carone e Luisa Corna.

Venti i nomi in gara, provenienti da sei Paesi europei, al San Marino Song Contest, la selezione per la scelta del rappresentante del Monte Titano alla 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest in programma martedì 13, giovedì 15 e sabato 17 maggio in Svizzera.

La kermesse, che si terrà l’8 marzo alle 20.30 al Teatro Nuovo di Dogana, sarà condotta da Flora Canto e Francesco Facchinetti. La giuria sarà presieduta da Luca De Gennaro, annunciati come ospiti Cristiano Malgioglio e La Rappresentante Di Lista.

Ecco l’elenco completo degli artisti in gara:

Bianca Atzei (Italia) - Testacoda

Besa (Albania) - Tiki tiki

Boosta (Italia) - BTW

Vincenzo Capua (Italia) - Sei sempre tu

Pierdavide Carone (Italia) - Mi vuoi sposare?

Marco Carta (Italia) - Solo fantasia

Luisa Corna (Italia) - Il giorno giusto

CuRLi (Svezia) - Juliet

Elasi (Italia) - Lorella

Haymara (Italia) - Tómame las manos

KiNG FOO (Slovenia) - The Edge of the world

Paco (San Marino) - Until the end

Gabry Ponte (Italia) - Tutta l'Italia

Questo e quello (Italia) - Bella Balla

Silvia Salemi (Italia) - Coralli

Angy Sciacqua (Belgio) - “I”

Taoma (Italia) - NPC

Teslenko (Ucraina) - Storm

The Rumpled (Italia) - You Get Me So High

Giacomo Voli (Italia) - Ave Maria

Il San Marino Song Contest sarà visibile su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2 anche in Visual sul canale 202, RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab. L’anno scorso vinsero la competizione gli spagnoli Megara, nel 2022 invece a Torino passò Achille Lauro. Per l’Italia toccherà a Lucio Corsi dopo la rinuncia di Olly.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata