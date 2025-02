Olly rinuncia all’Eurovision. Il vincitore di Sanremo 2025, al secolo Federico Olivieri, 23 anni, annuncia la sua decisione attraverso un post su Instagram.

Intanto c’è la seconda notizia: Lucio Corsi, secondo al teatro dell’Ariston con “Volevo essere un duro”, ha detto sì: rappresenterà lui l’Italia.

«Sono giorni che mi interrogo e chiedo pareri a tutti, la risposta è sempre la stessa: “Alla fine devi fare quello che ti senti”, perché tutti sanno quanto conti per me essere me stesso, sempre. Ecco io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision», scrive Olly, «ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio. Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita».

Olly aggiunge: «Ringrazio chi mi ha votato e mi ha dato la possibilità di avere questo privilegio: spero di vedervi presto a un mio concerto per ricambiare tutto l’amore che sto ricevendo in questi giorni. Per me questa decisione è il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie. Qualcuno dirà che sto rinunciando a un sogno, ecco io credo di aver solo scelto di viverlo con i miei tempi».

Il cantante genovese fa in bocca al lupo a chi rappresenterà l’Italia: «La musica in Italia è piena di artisti formidabili e il cast di questo anno ne è la prova più sincera. Crederci sempre. Qualcosa sta cambiando ed è sotto agli occhi di tutti».

