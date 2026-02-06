Uno spettacolo divertente, particolarmente adatto a bambine e bambini delle scuole Elementari e delle Medie. Domenica alle 18 va in scena al teatro Astra di Sassari "Alice è tornata", spettacolo proposto dalla compagnia di Savona Cattivi Maestri.

Scatoloni, confusione, stanchezza e stress circondano Alice nel pieno di un trasloco quando da una di queste scatole esce il più arcigno, crudele, odioso personaggio di Alice nel Paese delle meraviglie, il suo libro preferito nell’infanzia: la Regina di Cuori che urla “Tagliatele la testa!”.

Testo di Annapaola Bardeloni Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta, con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta, Musiche originali a cura di Stefan Gandolfo e Marco di Giuseppe, Scene di Valentina Albino, Costumi di Francesca Bombace, Movimenti coreografici di Cristiano Fabbri, disegno Luci di Luca Albertazzi,Foto Renato Pecchini

Il titolo è inserito nella 36ª edizione di “Famiglie a Teatro”, stagione dedicata al teatro per ragazzi in Sardegna organizzata dalla compagnia La Botte e il Cilindro.

