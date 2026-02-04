Un chitarrista dallo status leggendario farà ritorno questo weekend nell'Isola: a quasi otto anni dall'ultima visita, ecco due nuove date per il grande Tommy Emmanuel, attualmente impegnato in tour mondiale che andrà a toccare anche Cagliari, sabato 7al padiglione D della Fiera, e Sassari, l'indomani al Teatro Verdi. A precederlo sul palco in entrambe le occasioni ci sarà l'allievo spirituale Alberto Lombardi, anch'egli seguace della tecnica fingerstyle.

Emmanuel, classe 1955 e nativo di Muswellbrook in Australia, viene considerato uno dei più grandi interpreti della chitarra acustica a livello globale, capace di suonare in simultanea tutte le parti normalmente eseguite da più membri di una band. Un vero e proprio virtuoso delle sei corde dalla destrezza straordinaria, che ha forgiato nel tempo un personale stile tra impeccabilità tecnica e sensibilità spontanee, ispirandosi a generi come pop tradizionale, bluegrass, jazz e rock'n'roll e conquistando un pubblico sempre più folto grazie alle incredibili performance, oltre che all'ampia discografia.

Non solo, ma dopo ben due passate nomination ai Grammy, Emmanuel è finalmente riuscito a incassare il premio nel 2024 per miglior arrangiamento, nella collaborazione con The String Revolution per il brano "Folsom Prison Blues", un riconoscimento che va ad affiancare anche gli svariati Aria e Ibma Awards. L'artista, che nel corso della sua carriera ha potuto calcare i palchi con Chet Atkins, George Martin, John Denver ed Eric Clapton, ha dato alle stampe lo scorso ottobre il suo più recente lavoro discografico, "Living in the light".

Mentre la data nel capoluogo avrà inizio alle 20:30, promossa da Forma e Poesia nel Jazz, il giorno dopo a Sassari i fari del Teatro si accenderanno invece alle 20, con l'organizzazione di Mota: ed entrambe le serate verranno aperte dal chitarrista romano Alberto Lombardi, che con il maestro Emmanuel ha già avuto modo di condividere i concerti. Unendo con naturalezza acustico ed elettrico, nel suo show solista Lombardi incorpora i frutti delle esperienze musicali passate, virando tra rock, pop e jazz sia come turnista che come produttore. Fingerpick acustico, flatpicking e assoli elettrici, come anche loop ed elettronica vengono sfruttati dall'artista con abilità, in una chitarra che si fa orchestra.

