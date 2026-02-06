Sanremo, Lillo e Pucci co-conduttori del mercoledì e giovedì: l’annuncio di ContiIl direttore artistico e la telefonata a tre pubblicata sui social. E promette: «La prossima settimana nuovi nomi e altre sorprese»
«Bene, bene, bene! Lillo mercoledì 25 e Andrea Pucci giovedì 26! E non finisce qui… La prossima settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo2026!».
Con una telefonata a tre, in macchina, Carlo Conti annuncia i nuovi due co-conduttori del festival che si aggiungono a un cast che sta prendendo forma giorno dopo giorno.
Mercoledì oltre ad Achille Lauro ci sarà dunque Lillo: al secolo Pasquale Petrolo, il comico e attore di origini calabresi e pugliesi è attualmente impegnato nella promozione del film Agata Christian, la commedia di Eros Puglielli che vede nel cast anche Christian De Sica e Maccio Capatonda, in arrivo nelle sale il 5 febbraio. Il giovedì sarà invece il turno di un altro comico, il cabarettista milanese Andrea Pucci.
Laura Pausini ci sarà per tutte le cinque serate e per la prima lei e Conti saranno affiancati sul palco dell’Ariston dall'attore turco Can Yaman, popolare interprete del nuovo "Sandokan".
Non resta che attendere per scoprire i pezzi mancanti del puzzle che ci saranno nel corso delle serate conclusive di venerdì e sabato.
(Unioneonline/D)