Sonorità polverose e abrasive, direttamente dal "Sulcistan" al capoluogo: arriva sabato 7 il trio dei Dawzz al Cousinà Late Show di Cagliari per un esplosivo live, e le selezioni musicali di Radiodrome a seguire. Una nuova data in collaborazione con Bohemien Eventi, in programma dalle 22 nel locale di corso Vittorio Emanuele 178.

Acronimo di "Digital Animal Workstation Buzz", il gruppo viene fondato nel 2022 dagli attuali membri Andrea Selis (voce, chitarra e synth), Valerio Cau (voce, basso e synth) e Mattia Rivano (batteria e percussioni), da subito nell'idea di presentarsi come una sorta di ensemble do-it-yourself, fieramente underground e con un'identità sonora particolare. E pur affondando le proprie radici in post-punk e garage rock, il terzetto resta fedele a un approccio sperimentale, con cui colorano il sound anche di influenze noise rock, sludge metal e rock'n'roll.

Dopo aver esordito tre anni fa con l'extended-play omonimo, i Dawzz pubblicano finalmente l'esordio in studio a marzo dell'anno scorso: "Scusa i Mancati Giorni". Dieci tracce che esprimono appieno le idee dei membri dietro al progetto, consolidando il loro stile con maturità, registrato, mixato e masterizzato tra Selargius e Carbonia.

© Riproduzione riservata