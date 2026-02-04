Un incontro tra swing e burlesque, dal sapore piacevolmente vintage: venerdì 6 le porte del Bflat del capoluogo, in via del Pozzetto 9, apriranno alle 21:30 per "Sin in Swing", spettacolo con la performance di Miss Taboo e la musica dal vivo della Ettore D Band, in una nuova data del cartellone invernale del jazz club cagliaritano.

Benché ingiustamente derubricata per tanto tempo a semplice curiosità osé, il burlesque vede finalmente riconosciuta oggi la sua natura di disciplina artistica, richiedendo infatti ottime doti recitative, danzanti e performative. Un talento che non manca alla protagonista della serata, dal nome d'arte "Miss Taboo": già studente di danza classica, jazz e moderna tra l'Italia, Londra e Parigi, oltre che maestra di ballo, giudice di gara e docente di pilates, l'artista inizia il suo percorso nel burlesque già dal 2017, in un punto d'arrivo di una lunga carriera come performer.

E tra piume, luci soffuse e atmosfere retrò Miss Taboo mescola eleganza ed ironia, nella migliore espressione burlesque di femminilità forte, sensuale e consapevole, tra giochi di sguardi, gesti e suggestioni che rapiscono. Ad accompagnarla lo swing dell'ensemble di Ettore Diana (sax), affiancato da Maurizio Bizarro (tastiere), Fabio Useli (contrabbasso) e Daniele Russo (batteria), che sulle note del jazz va a dipingere un dialogo costante tra musica e performance.

