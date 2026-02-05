Ariete – Una sfida improvvisa mette in luce il vostro coraggio. Non esitate: lanciatevi e date il massimo oggi!

Toro – In famiglia le acque si calmano grazie a un vostro gesto generoso... godetevi il calore di casa.

Gemelli – Ricordate: la comunicazione vince il coraggio! È il giorno perfetto per dichiarare ciò che provate davvero.

Cancro – In questo periodo difficile, non rifugiatevi nei ricordi del passato, vi fareste solo del male senza ottenere nulla.

Leone – Aprite il cuore alle novità senza troppi pregiudizi, mettere alla prova le proprie convizioni aiuta a crescere!

Vergine – Sul lavoro tutti guardano a voi come standard, ma non c’è nulla di male a rallentare il ritmo ogni tanto...

Bilancia – Se in amore sentite il bisogno di concretezza, ditelo: una decisione renderà il legame molto più solido.

Scorpione – La vostra salute è a rischio, meglio ascoltare il vostro corpo prima di spingerlo al limite. Rallentate!

Sagittario – Un progetto comune, nato in famiglia, prende finalmente forma e colore. In fin dei conti, l’unione fa la forza!

Capricorno – La vita personale brilla grazie a una ritrovata fiducia in voi stessi, non ricadete nelle solite ansie.

Acquario – Sul lavoro la noia è il vostro peggior nemico, un cambio di scrivania o di routine vi darà nuova linfa.

Pesci – La vostra gentilezza è vista come ingenuità, ma in realtà è la vostra dote più preziosa. Chi vi ama lo sa bene!

© Riproduzione riservata