Due novità scoppiettanti del rock dal capoluogo, e una formazione di veterani: questo sabato 7 al Fabrik di Cagliari l'appuntamento si fa triplo, con i live delle band Plasticdrop, Arcana Bloom e gli Anima di Legno, tornati insieme dal vivo lo scorso gennaio dopo anni di inattività. Le porte del locale apriranno alle 21:30, al consueto civico 276 di via Mameli.

Il grande "comeback" della serata è quello dei veterani Anima di Legno, formati nei primi anni Duemila e da allora rimasti fedeli alle ispirazioni hard rock, alternative e grunge, in sonorità malinconiche e testi pensosi e introspettivi. I membri del gruppo hanno inizialmente preso strade separate, ma sono tornati insieme dal vivo lo scorso 3 gennaio a Serramanna: e fra il nuovo live e le sessioni in studio, la voglia di tornare sulla scena è tanta.

I Plasticdrop prendono invece vita nel 2022, in grembo alla vivace scena locale di rock desertico. E in una versatile veste alternative rock anche loro inseguono influenze grunge e heavy, ma con una decisa spazzolata di stoner e surf, che viene testimoniata anche dal secondo album "Life, Death and Miracles", pubblicato per le etichette Argonauta Records e Octopus Rising. Uno stile che suona melodico ed estivo, nonostante i testi anglofoni tocchino anche tematiche più cupe.

È infine il gruppo di più recente creazione Arcana Bloom, che sul finire del 2025 entra in attività fra live e studio, con le radici musicali dei membri che affondano ancora una volta nel grunge, nello stoner e nel punk, in tematiche introspettive e generazionali.

