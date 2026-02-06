Cosa dicono le stelle per il 6 febbraio 2026La giornata segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 6 febbraio 2026.
Ariete: Ricordate che la pazienza è la virtù dei forti: una pausa strategica rende più efficace la prossima mossa.
Toro: Il piacere torna centrale: buon cibo, musica, piccoli rituali quotidiani. Concedervi del relax è una priorità.
Gemelli: Giornate piene di stimoli diversi,approfittatene per riflettere su nuovi spunti e idee utili ai vostri cari!
Cancro: La vostra dedizione sul posto di lavoro non passa inosservata: che sia forse il momento di una promozione?
Leone: Per voi è difficile non stare sempre al centro dell’attenzione, ma non dimenticatevi degli amici di sempre!
Vergine: Attenzione ai dettagli, ma senza perdere la visione d’insieme: la soluzione più semplice è quella giusta.
Bilancia: Bisogno di bellezza e armonia, anche nell’agenda. Togliere un impegno superfluo migliora la settimana...
Scorpione: Ci sono pericolose invidie attorno a voi: se dubitano di voi, ignorateli, i vostri risultati parlano da soli.
Sagittario: Il vostro spirito d’avventura vi accompagna in questa fredda giornata: programmate un viaggio!
Capricorno: La fretta è spesso cattiva consigliera, soprattutto in amore. I sentimenti hanno bisogno di tempo...
Acquario: Le vostre idee visionarie richiedono spazio concreto. Scriverle nero su bianco è il primo passo.
Pesci: L’empatia è forte, ma non assorbite tutto... Proteggere la vostra sensibilità è un atto di amore personale.