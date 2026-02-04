"Il Museo degli Errori" di Mauro Porcu venerdì allo Yaqqu di CagliariUn'esilarante esposizione itinerante sugli errori (e orrori) commessi dai doppiatori italiani
Sulla qualità dei doppiaggi italiani si può litigare, ma anche scherzare: ed è esattamente questo che vuole offrire al pubblico Mauro Porcu, con "Il Museo degli Errori". Dopo essere andato in scena ad Alghero lo scorso weekend, Porcu porterà venerdì 6 alle 20:30 lo spettacolo allo Yaqqu Bar di Cagliari, in via Piccioni 12, tra storia, risate e riflessioni.
Partendo dal sottotitolo "Crimini e misfatti dei doppiaggi e degli adattamenti italiani", lo show viene descritto come una visita guidata tra i più vistosi ed esilaranti errori commessi in fase di doppiaggio da distributori e interpreti del Belpaese, dall'effetto lost-in-translation alla mediazione culturale decisamente poco riuscita, passando per censure, incurie e battute spurie. Ma anche l'ego smisurato degli addetti lavori, o ancora le scarse competenze e le condizioni di lavoro infauste, che risultano in adattamenti che tradiscono quasi del tutto il materiale originale: gli spettatori sono così spinti a chiedersi se davvero, oltre la nebulosa coltre del mito, i doppiatori italiani siano effettivamente i migliori al mondo, come solitamente – o meglio, ancora – si dice.
Porcu, originario di Macomer e classe 1974, ha diretto dal 2016 al 2022 il Museo Casa Manno di Alghero per conto della Fondazione Siotto, nel mentre lavorando tra il Centro servizi culturali Unla e la libreria Emmepi. Numerose anche le recenti collaborazioni con i musei civici di Bosa, come Casa Deriu, Pinacoteca Antonio Atza e Collezione Melkiorre Melis. Ha inoltre scritto dal 2002 al 2014 su riviste musicali, quali Drum Club, Guitar Club, Drumset Mag e altre ancora, pubblicando nel 2015 il libro "Metronomicon" (Tempesta Editore), sui grandi artisti del groove da John Bohnam a Vinnie Paul. Come divulgatore tiene seminari, laboratori, reading e conferenze, occupandosi spesso di musica per film e cinema, interesse dimostrato anche dalla recente carica di direttore artistico del Cinema Carlo Felice, a Torralba.