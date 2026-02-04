Cosa dicono le stelle per il 4 febbraioLa giornata segno per segno
Ariete – In amore state attraversando un periodo di grande passione, non rovinate tutto con sciocchi litigi!
Toro – A lavoro, la vostra determinazione è il miglior biglietto da visita, conquistatevi i vostri meritati spazi.
Gemelli – La salute passa per la gola: meno zuccheri e più vitamine vi ridaranno lo sprint che ultimamente vi manca.
Cancro – Sul lavoro la diplomazia vi salva da un collega troppo invadente. Procedete dritti per la vostra strada!
Leone – La vostra famiglia sta attraversando un momento difficile, mettete da parte il ruolo di risolutori e ascoltate.
Vergine – La vita personale reclama spazio dopo giorni di eccessivo dovere, spegnete quel maledetto cellulare!
Bilancia – La vostra relazione è ad un bivio, ascoltate il vostro cuore, vi guiderà verso la decisione migliore!
Scorpione – Nella vita personale sentite il bisogno di fare pulizia delle abitudini tossiche per sentirvi più leggeri.
Sagittario – La forma fisica è al top, tutto merito di una nuova disciplina che vi stimola sempre di più... continuate così!
Capricorno – I vostri progetti sono ambiziosi, ma fattibili: non fatevi abbattere da chi vi dice di abbassare le aspettative.
Acquario – La vostra creatività potrebbe risultare la chiave per un nuovo progetto a lavoro, non abbiate paura!
Pesci – Nei periodi in cui l’amore è un mare calmo, meglio godersi la pace senza porsi troppe domande.