Quasi 2,9 milioni di euro destinati alle opere pubbliche nel triennio 2027-2029. È quanto prevede il nuovo programma triennale adottato dalla giunta comunale di Mogoro con la deliberazione del 30 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

Il documento, approvato all'unanimità dall'esecutivo guidato dal sindaco Luca Orrù, prevede una disponibilità finanziaria complessiva di 2 milioni 864 mila 337,19 euro. Tre gli interventi inseriti nella programmazione, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale, agli impianti sportivi e ai servizi territoriali.

Il primo riguarda la riqualificazione e valorizzazione del nuraghe Cuccurada, attraverso la realizzazione di percorsi di visita, unità di accesso e infrastrutture per la fruizione del sito archeologico. L'investimento previsto ammonta a 233 mila 128,98 euro. Un progetto importante per rafforzare l'attrattività culturale e turistica di Mogoro e valorizzare uno dei luoghi più significativi del patrimonio archeologico locale. Il secondo intervento riguarda il completamento degli impianti sportivi di Santu Miali, per un importo di 651.208,21 euro. L'obiettivo è portare a compimento le strutture sportive, ampliando le opportunità di utilizzo per associazioni, società sportive e cittadini.

La voce economicamente più consistente riguarda invece le spese per gli interventi intercomunali della Marmilla, per le quali è previsto un investimento complessivo di un milioe 980 mila euro.

© Riproduzione riservata