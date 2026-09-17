A Oristano ricomincia la battaglia contro gli uccelli che da anni hanno scelto gli alberi del centro come dormitorio, lasciando sotto le fronde una scia poco piacevole di guano, cattivi odori e pavimentazione scivolosa.

Il Comune ha appena affidato un nuovo intervento per installare quattro dissuasori per volatili tra piazza Roma, via Tirso e altri spazi pubblici. La spesa è di 3.477 euro e il servizio è stato affidato direttamente alla Sanità Ambientale Srl. I dispositivi saranno di tipo sonoro e l’obiettivo dichiarato è quello di allontanare gli storni dalle aree maggiormente interessate dagli assembramenti.

Il problema, del resto, è tutt’altro che nuovo. Nella determina firmata il 16 settembre il Comune parla di «importanti assembramenti» nelle aree alberate di piazza Roma, via Tirso e altri spazi del centro storico. Una presenza che, secondo l’amministrazione, provoca disagi alla pavimentazione, resa scivolosa e maleodorante, oltre a incidere sul decoro urbano e a rappresentare un potenziale rischio sanitario. Il Comune ci riprova, dunque, affidandosi ancora una volta ai dissuasori per liberare piazza Roma e via Tirso dalla presenza degli storni. Con buona pace di chi ogni sera dovrà convivere con il suono dei dispositivi.

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