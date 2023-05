Pd sempre più lontano ma anche critico.

A poche ore dal silenzio elettorale in vista della chiamata alle urne per eleggere il nuovo primo cittadino di Cabras, il Partito democratico locale ha voluto rimarcare ancora una volta la lontananza dai due candidati. Quindi Andrea Abis, che invece sosteneva cinque anni fa, e Gianni Meli, sostenuto da tutto il centrodestra unito.

«Il Pd di Cabras - si legge in una nota - ribadisce e conferma la sua equidistanza rispetto alle due liste che si contenderanno l'amministrazione comunale di Cabras, per i prossimi cinque anni, in quanto entrambe, per motivi differenti, sono portatrici di valori lontani da quelli in cui il centrosinistra si riconosce. Tuttavia - si legge ancora - si invitano tutti gli elettori militanti e simpatizzanti del Pd, a recarsi alle urne per esprimere la loro preferenza, valutando i singoli candidati, al netto delle appartenenze politiche dichiarate e non. Tutti, infatti, sono chiamati a contribuire, attraverso lo strumento del voto, alla scelta della prossima amministrazione. Qualunque risulterà essere la lista vincente, il Pd seppur fuori dal consiglio comunale, si impegna, fin da ora, a fare un'opposizione costruttiva e a vigilare sull'operato di maggioranza e opposizione».

Il Pd questa volta infatti è il grande escluso. L'ex sindaco Pasquale Castangia sostenuto dal Partito democratico per mesi ha tentato di mettere in piedi una lista valida, poi però a pochi giorni della chiusura della lista ha annunciato il ritiro. Con lui sarebbe scesa in campo l’attuale consigliera di maggioranza Alessandra Lochi, da anni però presente in Consiglio con un gruppo autonomo dopo varie divergente con il sindaco Andrea abis. Poi però tutto è naufragato. Ecco perché è certo che il Pd questa volta non sarà presente nemmeno all’interno del Consiglio comunale.

