Chiusi i termini per la presentazione delle candidature, anche a Siapiccia, centro di poco più di 300 abitanti, ci si prepara per la tornata elettorale. Alla guida dell’unica lista presentata ci sarà Raimondo Deidda, sindaco uscente che si propone per il quarto mandato. Per ottenerlo dovrà raggiungere il quorum del 40% dei voti. «L’amore per la mia comunità e il desiderio di continuare a curarne gli interessi le principali motivazioni del mio impegno – esordisce Deidda - Mi guidano la consapevolezza di aver maturato una significativa esperienza amministrativa che è mia intenzione mettere al servizio dei cittadini e la determinazione nel perseguire con serietà e concretezza gli obiettivi indicati nel programma». Deidda sarà alla guida della lista “Unius pro Siapiccia”, presentata sotto il segno della continuità. «Potrò contare sul supporto di una squadra altrettanto motivata – prosegue - composta da consiglieri uscenti di grande esperienza e da volti nuovi portatori di idee ed energie positive. Siamo un gruppo eterogeneo per età, competenze e sensibilità».

Il programma è in prosecuzione del lavoro già iniziato. «La revisione del PUC al fine di istituire aree per Edilizia Economica Popolare – specifica Deidda - la valorizzazione dei siti di interesse naturalistico “Funtana sa Conca ‘e s’Equa” e “Funtana Scavedus”, la riqualificazione di via Mazzini e la valorizzazione della via Santa Maria, gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, l’intervento di messa in sicurezza e completamento della Comunità Integrata “San Nicola”. Tra le novità la realizzazione di una struttura sportiva polivalente al coperto, un giardino orto-botanico con percorso ginnico attrezzato, una nuova arteria stradale congiungente il centro abitato con il cimitero, la manutenzione straordinaria delle strade rurali. Infine, la conferma dei servizi essenziali garantiti gli scorsi anni e il supporto alle numerose associazioni locali».

Per la conferma, Deidda dovrà battere il quorum. «Non ritengo possa costituire un problema – conclude - i cittadini di Siapiccia hanno sempre dimostrato grande senso civico e di responsabilità, son sicuro parteciperanno numerosi alle elezioni».

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