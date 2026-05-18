Un modo semplice per organizzare il carrello, mangiare in modo più equilibrato e ridurre gli acquisti impulsivi: ecco il metodo 5-4-3-2-1. Un sistema per fare la spesa che funziona con una regola facile da ricordare: scegliere ogni settimana 5 tipi di verdura, 4 tipi di frutta, 3 fonti di proteine, 2 cereali o carboidrati principali e infine un piccolo sfizio. Uno schema con cui si riesce ad avere varietà, pasti completi e una gestione più chiara del budget.

Le 5 verdure sono la base dell’alimentazione: meglio sceglierle di colori diversi per variare vitamine e nutrienti. Per esempio zucchine, spinaci, pomodori, carote e broccoli.

Le 4 tipologie di frutta aiutano a coprire colazioni e spuntini: mele, banane, fragole e arance sono una combinazione pratica e versatile.

Le 3 proteine possono alternare carne, pesce, uova, legumi o tofu. Ad esempio pollo, ceci e salmone permettono di preparare piatti diversi durante la settimana senza annoiarsi.

I 2 carboidrati principali servono come base dei pasti: pasta e riso, oppure pane e patate, a seconda delle abitudini personali.

Infine c’è uno sfizio, che rende il metodo sostenibile anche nel lungo periodo: una tavoletta di cioccolato, una pizza surgelata, delle patatine o un dolce. Non una “ricompensa”, ma un modo per vivere la spesa senza rigidità eccessiva.

Il vantaggio del metodo 5-4-3-2-1 è che non impone una dieta precisa. È piuttosto una strategia pratica per comprare meglio, spendere meno tempo al supermercato e avere sempre ingredienti combinabili tra loro. E aiuta a pianificare i pasti senza dover preparare menu troppo complicati.

Non solo, rende anche più facile rispettare il budget: avendo categorie definite, si evitano acquisti casuali e si riesce a capire subito cosa manca davvero in casa. In un periodo in cui il costo della spesa continua a pesare sulle famiglie, un metodo così semplice può trasformarsi in un’abitudine utile per mangiare bene, ridurre gli sprechi e risparmiare.

(Unioneonline/D)

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