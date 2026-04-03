«Sono pronto a lavorare insieme alla mia comunità per una Sestu più competitiva e capace di cogliere le tante opportunità che ha a disposizione».

Michele Cossa rompe gli indugi e dà l’annuncio atteso: si candida a sindaco nella sua Sestu. L’esponente dei Riformatori ha indugiato, perché in campo per il centrodestra c’erano «due nomi autorevoli, quelli di Matteo Taccori e Massimiliano Bullita. Ringrazio Matteo e Massimiliano, assieme alle forze politiche del centrodestra, che hanno scelto di aderire alla proposta dei vertici regionali, identificando nella mia persona il candidato più adatto a guidare Sestu per i prossimi cinque anni».

Oggi, spiega l’ormai candidato, «posso dire che si sono create le condizioni per accettare la candidatura alla guida del comune di Sestu, per me punto di riferimento umano e civile. Mi candido con senso del dovere e spirito di servizio, mettendo la mia esperienza a disposizione dei miei concittadini».

Sestu è uno dei comuni sardi più ricchi di opportunità, «per la sua posizione strategica rispetto alle più importanti arterie stradali (la 131 e la 130) e alle porte d’accesso alla Sardegna (il porto è l’aeroporto), per la presenza nel suo territorio di asset strategici come il Mercato agroalimentare e la più ben strutturata area commerciale dell’Isola, per la vicinanza al Policlinico universitario».

Sottolinea che la sua è una candidatura «senza enfasi, con rispetto e con umiltà, consapevole che in politica il valore dell’esperienza si misura nella capacità di essere utile alle persone, di rispondere ai bisogni concreti, di costruire soluzioni credibili. È questo lo spirito con cui intendo continuare a occuparmi del mio territorio e della mia comunità».

(Unioneonline)

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