L’ombra dei pannelli sui laghi della Sardegna. 

Un impianto galleggiante sulla diga di Pranu Antoni. A Guspini si mobilitano i comitati. 

Fermato un progetto di solare flottante a Porto Torres. La Regione ha ristretto il campo d’azione dei privati. 

L’articolo completo di Lorenzo Piras su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione diigitale sull’app Unione Digital

© Riproduzione riservata