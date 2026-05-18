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18 maggio 2026 alle 06:58
L’ombra dei pannelli solari sui laghi della SardegnaUn impianto galleggiante sulla diga di Pranu Antoni. A Guspini si mobilitano i comitati
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L’ombra dei pannelli sui laghi della Sardegna.
Un impianto galleggiante sulla diga di Pranu Antoni. A Guspini si mobilitano i comitati.
Fermato un progetto di solare flottante a Porto Torres. La Regione ha ristretto il campo d’azione dei privati.
L’articolo completo di Lorenzo Piras su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione diigitale sull’app Unione Digital
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